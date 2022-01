Carabinieri: ten. Guaragna comandante sezione Radiomobile Nocera

(ANSA) - NAPOLI, 11 GEN - E' il tenente Gennaro Guaragna, 57 anni, il nuovo comandante della sezione Radiomobile del reparto territoriale dei carabinieri di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno.

L'ufficiale vanta una vasta esperienza in altri reparti speciali, come il reparto operativo antidroga e il Nas di Napoli.

Guaragna, laureato in giurisprudenza, è nato a Morano Calabro, in provincia di Cosenza ma è napoletano di adozione. Nel capoluogo partenopeo, infatti, ha vissuto e lavorato per oltre trent'anni. (ANSA).