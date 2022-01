Super pass: bar Gambrinus, napoletani sanno che è necessario

(ANSA) - NAPOLI, 10 GEN - "Siamo in periodo di gennaio senza turisti e ormai la società è formata sul Green pass. Chi lo ha entra e lo mostra, chi non lo ha tira dritto". Massimiliano Rosati, uno dei soci dello storico bar Gambrinus di Napoli, con i suoi tavolini che affacciano su piazza Plebiscito, spiega la giornata della partenza del Super green pass che va usato anche per i tavolini dei bar all'esterno.

"I turisti stranieri - spiega - sono andati via, siamo in un lunedì di gennaio dopo le feste di Natale, ora c'è un crollo degli stranieri in città. Ci sono gli italiani, i napoletani che si fermano già con il cellulare in mano per farsi controllare il Green pass. La società è cambiata, c'è questo pezzo che ormai ne fa parte davvero, si parla dei diversi Green pass, ci si sottopone anche senza sopportarlo tanto, ma sapendo che è necessario". Marotta sottolinea anche l'impiego dei bar per i controlli: "Abbiamo una persona che sta davanti alla porta -per controllare l'ingresso del locale, guardare il Green pass di chi vuole entrare. E' un lavoro in più che ogni bar si è dovuto accollare". (ANSA).