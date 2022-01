Scuola: in Campania anche sciopero in istituti superiori

(ANSA) - NAPOLI, 10 GEN - Lezioni a distanza per elementari e medie in Campania, sulla base del provvedimento della Regione, ma in molti istituti superiori - laddove non ci siano state, come avvenuto, ordinanze di chiusura ad hoc anche per questo tipo di scuole da parte di molti sindaci fino alla fine del mese - gli studenti hanno scioperato oggi chiedendo garanzie precise sulla sicurezza del ritorno in classe. Lì dove invece il rientro è avvenuto oggi regolarmente, le posizioni sono differenti tra chi difende l'importanza dello stare in presenza e chi invece vuole che siano garantite precise condizioni. Per molti rappresentanti degli studenti la Dad presenta molti problemi laddove crea squilibri per l'assenza di strumenti tecnologici adeguati o l'insufficienza della rete wifi.

Ma chi è per il ritorno in classe sollecita risposte precise su alcuni aspetti. Come il potenziamento dei trasporti pubblici - mentre la linea prevalente, si lamenta - è il taglio del numero delle corse e la fornitura di mascherine Ffp2 al personale scolastico. (ANSA).