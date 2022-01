Maltempo: Vesuvio innevato fino alle quote più basse

(ANSA) - ERCOLANO, 10 GEN - Vesuvio innevato, questa mattina, dalla cima alle quote più basse: così si presenta il vulcano a chiunque lo guardi da Napoli e dai comuni circostanti. Il freddo e le piogge delle scorse ore hanno contribuito al formarsi di un fitto strato di neve. Al momento le temperature sono più rigide rispetto a ieri e, fino alle 8 di domani, secondo quanto diramato dalla Protezione Civile regionale, sono previsti in Campania venti forti, mare agitato e nevicate oltre i 400-500 metri e, localmente, anche a quote inferiori. (ANSA).