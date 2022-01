Covid: Campania; crescono i positivi, 20 morti in 48 ore +RPT+

(ANSA) - NAPOLI, 10 GEN - Balzo dei positivi al Covid in Campania (13.107) su un numero di test effettuati inferiore ai giorni scorsi (54.899 quelli di ieri e non 83.720 come riportato precedentemente dal Bollettino dell'Unità di Crisi regionale).

La conseguenza è un tasso di contagio che sale in modo vertiginoso dall'11,19% al 23,87% di oggi.

Sono in aumento i decessi, 20 nelle ultime 48 ore cui se ne aggiungono altri 5 avvenuti in precedenza ma registrati soltanto ieri.

Quanto ai posti letto di terapia intensiva occupati sono 77 (+1 rispetto a ieri) mentre è molto più significativo l'aumento dei posti di degenza occupati che oggi si attestano a 1.085 (+54 rispetto al dato di ieri di 1031). (ANSA).