Scuola: a Salerno genitori protestano contro Dad

(ANSA) - SALERNO, 09 GEN - Anche a Salerno oggi genitori, docenti e alunni hanno manifestato per dire 'no' alla sospensione della didattica in presenza. In piazza Amendola si sono ritrovati i rappresentanti del coordinamento Scuole Aperte Salerno ma anche i Cobas Scuola ed altre associazioni nate in questi mesi. "È mortificante dover ritornare in piazza, siamo sfiduciati e anche un po' demoralizzati" ha spiegato Gianluca De Martino del coordinamento Scuole Aperte Salerno.

"Per noi è una scelta assurda ripensare ancora una volta che la scuola in Dad sia la scelta migliore per questa quarta ondata di contagi. Siamo preoccupati - ha aggiunto - per i contagi come tutti i cittadini. Ma siamo convinti che se si va a scuola c'è più controllo. Non a caso noi chiediamo tamponi rapidi gratis per chi va a scuola".

Un pensiero condiviso anche dai docenti: "Sempre e soltanto i ragazzi della Campania vengono discriminati. Su quali basi? Vogliamo vedere i dati. Adesso siamo qui per dire basta a tutto questo. Invito tutti i genitori a considerare i danni che avranno nel futuro per i nostri ragazzi, saranno sempre quelli della Campania ad avere perso due anni d'istruzione". (ANSA).