Cinema: Centenario Vittorio Gassman, è festa a Hollywood

(ANSA) - NAPOLI, 09 GEN - Sarà dedicata a Vittorio Gassman, nell'anno del centenario, la 17esima edizione di ''Los Angeles, Italia - Film, Fashion and Art festival'' promosso dall'Istituto Capri nel mondo con la Dg Cinema del Ministero della Cultura ed Intesa Sanpaolo ed il patrocinio del MAECI con il Consolato Generale e l'Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles.

Al "mattatore" del cinema e del teatro italiani, sarà dedicata una retrospettiva con alcuni dei titoli da lui interpretati che sono nella storia del cinema. Gasmann è stato diretto dai maestri italiani Mario Monicelli, Dino Risi, Ettore Scola, Vittorio De Sica, Francesco Rosi , Luigi Magni e da registi internazionali come Saslavski, Foster, Shane, Lewis, Leonard, Vidor, Rapper, Fleischer, Young, Altman, Reynolds, Mazursky, Resnais, Delvaux, Zanussi, Levinson. ''Siamo felicissimi di organizzare questo tributo per un genio italiano che con talento e fascino ha sedotto il mondo" annuncia lo sceneggiatore e regista Italio-americano Bobby Moresco (premio Oscar per Crash) membro del board del festival insieme ai produttori Mark e Dorothy Canton, a Marina Cicogna, Franco Nero, Tony Renis, ai premi Oscar Alessandro Bertolazzi, Dante Ferretti, Francesca Lo Schiavo, Nick Vallelonga e all'ex presidente dell'Academy Cheryl Boone Isaacs.

Il festival fondato e prodotto da Pascal Vicedomini precede sin dalla prima edizione nel 2006 la notte degli Oscar tirando la volata alle eccellenze italiane in corsa per le statuette e ai protagonisti dell'industria cinematografica mondiale che fanno tappa all'evento nella settimana più attesa dallo showbiz. (ANSA).