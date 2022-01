Ordinanza Campania, scongiurare collasso sistema sanitario

(ANSA) - NAPOLI, 08 GEN - "Emerge la necessità di scongiurare il collasso del sistema sanitario regionale, fortemente sotto pressione, come provato dalla disposta sospensione di plurime attività di ricovero ed ambulatoriali". Questa la motivazione principale a base dell'ordinanza della Regione Campania per lo stop alla riapertura delle scuole per materne, elementari e medie.

Nell'ordinanza si precisa che "desta preoccupazione il dato relativo all'occupazione di posti letto in terapia intensiva e in area medica, la cui saturazione ha una probabilità superiore al 50% in entrambe le aree nei prossimi trenta giorni". (ANSA).