Investe e uccide donna ma scappa, poi si presenta da Cc

(ANSA) - NAPOLI, 08 GEN - Ha investito, uccidendola, una donna 70 anni di etnia rom. Prima è scappato, poi si è presentato spontaneamente in Caserma e ha raccontato tutto. E così scattata per un 23enne incensurato di Torre del Greco (Napoli), la denuncia a piede libero per omicidio stradale e omissione di soccorso.

E' accaduto tutto la scorsa notte, a Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania, provincia di Napoli. L'uomo, secondo quanto ha raccontato ai carabinieri, avrebbe investito la donna sul tratto S.S. 162 (l'Asse Mediano) a causa della poca luminosità. Il 23enne, che ha denunciato tutto due ore dopo l'impatto, è stato sottoposto agli esami alcolemici e tossicologici mentre l'auto del giovane è stata sequestrata.

La salma della vittima, tuttora in corso di identificazione, è stata portata all'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania per l'autopsia. (ANSA).