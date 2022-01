Covid: sospesi ricoveri non urgenti e rinviabili

(ANSA) - NAPOLI, 08 GEN - La Campania ha disposto la sospensione, da lunedì 10 gennaio e fino a nuova espressa disposizione, dei ricoveri programmati sia medici che chirurgici nelle strutture sanitarie pubbliche, stabilendo la possibilità di effettuare solo ricoveri con carattere d'urgenza non differibili provenienti dal Pronto Soccorso o per trasferimento da altri ospedali. Lo si legge nell'ordinanza della Regione sul covid e sullo stop scolastico firmata da Vincenzo De Luca in seguito alle indicazioni dell'Unità di Crisi regionale. (ANSA).