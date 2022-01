Covid: positivo a passeggio durante quarantena, denunciato

(ANSA) - NAPOLI, 08 GEN - Lo scorso 6 gennaio era risultato positivo a seguito di un tampone molecolare ed era stato messo in quarantena domiciliare. Nonostante questo i Carabinieri lo hanno trovato a passeggio per le strade di Pozzuoli (Napoli) e lo hanno denunciato.

Continuano i controlli dei carabinieri tra Napoli e provincia per il rispetto delle norme anti contagio Covid. Ieri i militari hanno controllato 723 green-pass di altrettanti pendolari ed ispezionato 46 attività commerciali, cinque le sanzioni. (ANSA).