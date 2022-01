Covid: Campania, nella fascia under 19 +30% contagi

(ANSA) - NAPOLI, 08 GEN - il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nell'ordinanza con la quale blocca il riavvio della scuola da lunedì' per materne, elementari e medie, sottolinea che "nel numero di soggetti attualmente positivi nella fascia d'età 0-19 anni si registra un incremento pari a circa il 30 % rispetto alle scorse settimane". In Campania venivano rilevati 118 focolai scolastici comunicati alla chiusura delle scuole per le festività natalizie e un totale di 9781 focolai nella settimana 27 dicembre-2 gennaio, di cui nuovi focolai nell'ultima settimana pari a 6963", precisa. (ANSA).