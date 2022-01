Controlli dei Carabinieri nel Napoletano, sequestrate armi

(ANSA) - NAPOLI, 08 GEN - Servizio 'alto impatto' a Torre Annunziata (Napoli) da parte dei Carabinieri della locale Compagnia che insieme ai militari del Reggimento Campania hanno setacciato i quartieri "quadrilatero delle carceri" e "Torre centrale".

Identificate 66 persone e controllati 25 veicoli.

I Carabinieri - monitorati dall'alto dal Nucleo Elicotteristi - hanno perquisito diverse abitazioni ed ispezionato alcune aree all'apparenza abbandonate ma facilmente raggiungibili dalle vicine abitazioni.

Proprio in uno di questi luoghi, spesso utilizzati come nascondiglio, i Carabinieri, in via Plinio, hanno rinvenuto e sequestrato 2 pistole. Le armi - una beretta semiautomatica modello 34 calibro corto e 1 semiautomatica "Cirvena Zastava" modello 99 compact" calibro 9 - erano cariche, pronte all'uso e con la matricola abrasa. Sequestrati anche diversi proiettili e droga: 9 munizioni calibro 9 e 203 grammi di marijuana. Lo stupefacente era nascosto in una busta. Le armi saranno sottoposte ad accertamenti tecnici e balistici per verificare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o in altri delitti.

