A Pompei boom di bambini vaccinati, chieste altre dosi

(ANSA) - POMPERI (NAPOLI), 08 GEN - Superate oggi a Pompei (Napoli) 250 vaccinati bambini dai 5 agli 11 anni e la richiesta dei genitori anche dei paesi confinanti continua. Per questo, l'Asl e il Comune di Pompei hanno indetto per domani un altro open day vaccini, dalle ore 10 alle 14, nella stessa sede: il Primo Circolo Didattico di piazza Schettini. L'Asl Napoli 3 Sud ha ordinato altre dosi. Le somministrazioni supereranno le 400.

''La macchina organizzativa ha funzionato alla perfezione - ha evidenziato il sindaco Carmine Lo Sapio - e la risposta dei genitori è andata ben oltre le nostre aspettative''. I vaccini previsti erano 250. All'hub vaccinale, allestito a Pompei, pero' si sono riversati piccoli utenti provenienti dai comuni limitrofi della provincia di Napoli e Salerno. Il responsabile vaccinazioni, dottor Antonio Coppola dell'Asl Napoli 3 Sud, ha, per questo, incrementato le dosi di vaccino destinate, in un primo momento, a Pompei.

''E' stato un successo davvero inaspettato'', ha spiegato la consigliera delegata all'istruzione, Pina Piedepalumbo, che ha curato l'organizzazione e trovando ampia disponibilità della dirigente scolastica Carmen Guarracino nell'aprire le porte del Plesso Scolastico Capoluogo. I bambini vengono intrattenuti da animazione, clown e palloncini. Sono state distribuite calze della Befana e consegnati attestati di ''coraggio''. ''Tra tre settimane i bambini ritorneranno nella stessa location, per la seconda dose - annuncia il sindaco Lo Sapio - E' fondamentale, per la loro serenità psicologica, ricevere la dose di richiamo nella stessa struttura''.

Per favorire i genitori ed evitare che i bambini effettuassero lunghi tragitti dopo il vaccino, il sindaco ha disposto il parcheggio gratuito per l'intera piazza Schettini. (ANSA).