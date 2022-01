Vaccini: sos sindaci dell'isola d'Ischia,criticità e carenze

(ANSA) - ISCHIA (NAPOLI), 07 GEN - "Gravi criticità e carenze all'hub vaccinale del palazzetto Taglialatela": sono quelle che i sei sindaci dell'isola d'Ischia contestano alla Asl Napoli 2 Nord in un lettera a firma congiunta inviata al direttore generale dell'azienda, D'Amore, ed al direttore sanitario del distretto 36, Rossetti.

I primi cittadini hanno descritto i problemi ed i disagi che in queste settimane gli ischitani si trovano a dover affrontare per potersi vaccinare: un solo hub vaccinale operativo (nonostante la disponibilità di un'altra struttura offerta dal Comune di Forio) con poco personale disponibile per anamnesi e somministrazioni (due medici), sottolineano i sindaci, che arrivano perciò al massimo di 500 al giorno costringendo centinaia di ischitani a mettersi in fila già dalle 4 del mattino all'esterno del palazzetto Taglialatela nella speranza di poter essere vaccinati.

Situazione altrettanto grave, affermano, per le persone non deambulanti e intrasportabili che attendono da settimane la vaccinazione domiciliare: per loro, che spesso non riescono nemmeno a contattare telefonicamente gli operatori ASL, nessuna certezza - nemmeno a lungo termine - della effettuazione del richiamo vaccinale con una data certa.

I sindaci isolani chiedono quindi alla ASL il potenziamento immediato del personale medico ed infermieristico impegnato nella somministrazione dei vaccini sottolineando che al ritmo attuale serviranno 100 giorni per completare l'attuale campagna vaccinale, "un lasso di tempo troppo lungo per cercare di arginare il costante aumento del tasso di positività che registra anche l'isola di Ischia". (ANSA).