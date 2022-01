Scuola: De Luca, bimbi cavie su altare politica

(ANSA) - NAPOLI, 07 GEN - "C'è da stare male", per il Governatore della Campania, Vincenzo De luca, in merito ai provvedimenti che il Governo vuole adottare sulla scuola pe affrontare l'emergenza Covid. E aggiunge: "Ho la sensazione che si mettono in piedi provvedimenti che trasformano i nostri bambini in cavie sull'altare della politica e dell'opportunismo". (ANSA).