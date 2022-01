Crollo in cimitero:speciale nucleo Racis identificherà salme

(ANSA) - NAPOLI, 07 GEN - Sarà delegato a un gruppo di specialisti del Racis dell'arma dei carabinieri, il Nucleo Identificazione Vittime di Disastri, l'identificazione delle salme coinvolte del crollo avvenuto nelle prime ore del 5 gennaio nel cimitero di Poggioreale, a Napoli. I carabinieri, che continueranno ad affiancare la Polizia Municipale in alcune attività, coordinati dalla Procura di Napoli eseguiranno anche rilievi sul luogo del disastro con droni e speciali apparecchiature di rilevazione.

I dati che verranno acquisiti durante queste attività saranno successivamente sottoposti ad analisi. Gli inquirenti, secondo quanto si è appreso, si avvarranno anche di consulenti per gli accertamenti finalizzati a fare luce sulla natura del crollo che ha interessato l' edificio di tre piani di una congrega in prossimità dell' emiciclo della parte più antica del cimitero e provocato ingenti danni a circa 200 i loculi danneggiati dal crollo. (ANSA).