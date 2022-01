Covid:Zuccarelli,codice nero?Prospettiva, ma intervenire ora

(ANSA) - NAPOLI, 07 GEN - ''Attenzione, io non ho detto che oggi siamo nella situazione di dover scegliere chi curare e chi no, ma ho detto che non vorremmo essere costretti un domani ad arrivare a questo punto e che dunque potrebbe essere solo una prospettiva e che bisogna correre ai ripari ora''. Così il presidente dell'Ordine dei Medici di Napoli e provincia, Bruno Zuccarelli, all'ANSA in merito al suo allarme lanciato ieri rispetto all'eventualità di dover ricorrere da parte del personale medico al 'codice nero' e in risposta ad alcuni dirigenti medici dell'ospedale Cotugno che oggi si sono espressi su questo tema.

''Ieri c'erano le file di ambulanze e i numeri stanno salendo vertiginosamente - sottolinea Zuccarelli - credo che sia necessario intervenire ricorrendo alla vaccinazione obbligatoria e alla sanificazione degli ambienti che rappresentano l'unico presidio che ci può consentire di continuare a fare una vita quasi completamente normale e ovviamente è necessario continuare a mantenere le precauzioni per non rinunciare alla socialità e per non chiudere nulla. Ritengo - conclude - che bisogna evitare di abbracciarsi e di baciarsi perché sono comportamenti assolutamente rischiosi''. (ANSA).