Covid:code e disagi a Giugliano nel Napoletano per i tamponi

(ANSA) - NAPOLI, 07 GEN - Ancora disagi per i pazienti di Giugliano (Napoli) che devono sottoporsi al tampone molecolare nell'ospedale cittadino. Dinanzi al presidio ospedaliero c'è una coda lunghissima di auto, che non dovrebbe esserci in considerazione del fatto che i pazienti vengono convocati dalla stessa Asl.

Disagi già denunciati dagli utenti nelle scorse settimane.

Ma, sottolineano in molti, ne' la Asl Napoli 2 Nord ne' il Comune hanno risolto il problema. In tanti contestano la scelta di collocare l'hub per i tamponi al centro della città. E in considerazione del fatto che i pazienti possono andare solo in auto il traffico finisce per paralizzarsi. Il Comune aveva proposto una collocazione alternativa che è stata bocciata dall'Asl. (ANSA).