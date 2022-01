Covid: De Luca, mercato nero su farmaci antivirali

(ANSA) - NAPOLI, 07 GEN - "Dopo il mercato nero dei vaccini, la Campania come abbiamo sempre denunciato ha ricevuto meno vaccini di tutte le regioni, ora c'è il mercato dei famaci antivirali". Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb. "La Campania ha ricevuto 480 colli, all'Emilia 840, al Lazio 1680 colli se continua così ci rivolgiamo alla magistratura penale penale perchè siamo di fonte ad abusi - dice - è vergognoso quello che si sta facendo per i farmaci anti virali. Si segue un algoritmo dell'Aifa, dicono.

Invito il commissario, il ministero della Salute e il Governo a distribuire i farmaci in proporzione alla popolazione" (ANSA).