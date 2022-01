Covid: De Luca, Campania zona bianca ma molto a rischio

(ANSA) - NAPOLI, 07 GEN - "La regione Campania rimane in zona bianca ed è veramente un risultato straordinario ma la Campania ha un rt del 1,6% siamo la regione più a rischio vediamo fino a quando reggeremo in zona bianca. Fino ad ora reggiamo ma siamo fortemente a rischio". Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb. (ANSA).