Arrestato ex attore di Gomorra, porto abusivo e resistenza

(ANSA) - NAPOLI, 07 GEN - Ha interpretato il personaggio di 'Danielino' in Gomorra: Vincenzo Sacchettino, di 23 anni, è stato arrestato dalla Polizia di Stato nel Rione Scampia a Napoli. Il giovane, con precedenti di polizia, è stato trovato dagli agenti del locale Commissariato e dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura in possesso di una pistola e per questo motivo arrestato per porto abusivo di arma comune da sparo, ricettazione, porto di armi od oggetti atti ad offendere, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale. In precedenza Sacchettino era stato bloccato nel 2019 e finì in carcere per spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti hanno individuato il giovane a bordo di un'auto; alla loro vista, ha tentato la fuga ma è stato fermato. Durante le fasi dell'identificazione, ha spintonato gli operatori tentando nuovamente di darsi alla fuga fino a quando è stato raggiunto e definitivamente bloccato. Gli agenti hanno rinvenuto nella vettura uno sfollagente telescopico in ferro mentre, indosso all'uomo, due cellulari e la chiave d'accensione di un'altra autovettura nella quale hanno ritrovato una pistola calibro 45, rubata ad aprile 2012, con 7 cartucce. (ANSA).