Covid: a Pozzuoli nuovo record di contagi e un altro decesso

(ANSA) - POZZUOLI, 06 GEN - L'ondata di contagi a Pozzuoli non si arresta. Per il sesto giorno consecutivo la curva dei contagi è in crescita con 281 positivi nelle ultime 24 ore su 1752 tamponi analizzati. Al momento sono 2243 le persone positive per un totale di contagiati dall'inizio dell'epidemia di 9420. Si registra anche un'altra vittima per il coronavirus, la terza in due giorni che fa salire il totale a 109 decessi, come ha informato dalla sua pagina Facebook il sindaco, Vincenzo Figliolia. Nell'ultimo giorno sono state rilevate 40 guarigioni definitive che portano il totale dei guariti in città 7068 persone. Con il picco di persone colpite dal virus di ieri balza nuovamente in avanti la percentuale di tamponi positivi che si assesta a poco più del 16%, rispetto all' 11,7% del giorno precedente, un dato superiore alle percentuali medie della regione. Preoccupazione per l'estendersi dei contagi anche nel vicino comune di Monte di Procida con 214 persone attualmente positive. Il sindaco ha fatto appello alla responsabilità e al buon senso delle famiglie per evitare l'espandersi del contagio.

(ANSA).