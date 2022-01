Insigne via, intermediario 'darà il massimo per Napoli'

(ANSA) - NAPOLI, 05 GEN - "Ha fatto quello che avrebbe fatto chiunque, nulla da dire, solo grazie per l'impegno e la maglia sudata ogni partita. Quello che fa storcere un po' il naso è la tempistica: a due giorni da una partita così importante, soprattutto per i tifosi... si poteva attendere la fine del campionato, così che nessuno avrebbe potuto dire nulla. Ora gli sfottò sono dietro l'angolo, ad ogni errore, gol mangiato. Un epilogo triste". Così Antonio, tifoso del Napoli, sui gruppi social degli ultrà commenta l'addio di Lorenzo Insigne, che ieri sera ha firmato il suo nuovo contratto con il Toronto. Un commento che sintetizza quello di tanti altri sostenitori azzurri.

Insigne andrà in Canada a 31 anni, con un contratto di cinque da 11,5 milioni di base di stipendio annuo più 4 milioni di bonus. Un contratto raccontato oggi da Andrea D'Amico, agente e intermediario, a Radio Marte: "Lavorando per Toronto come loro rappresentante, quando i tempi l'hanno consentito - racconta - ho fatto in un lampo questa transazione con Lorenzo. Ci sono state molte carte con il contratto MLS e Toronto. Il Toronto può prendere Insigne già a gennaio? Sicuramente no, l'operazione è stata pensata per portarlo a luglio. Ora Lorenzo è concentrato al massimo per la stagione con il Napoli. Fin quando sei in contatto con una squadra dai il massimo per quella squadra, poi ti concentri su altro, non ci trovo niente di strano, è lavoro".

(ANSA).