Covid: positivi Meret e membro staff tecnico del Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 05 GEN - Il portiere del Napoli, Alex Meret, positivo al Covid. Lo comunica la Società sportiva Calcio Napoli che evidenzia che in seguito al giro di tamponi effettuati questa mattina al gruppo squadra è emersa la positività di Meret e di un membro dello staff tecnico. I positivi, regolarmente vaccinati, sono asintomatici ed osserveranno un periodo di isolamento come da protocollo.

Intanto Eljif Elmas ha effettuato un tampone molecolare che ha confermato la negatività al Covid-19.

Il centrocampista del Napoli era bloccato nel suo Paese per avere avuto il covid, ma ieri dopo il test negativo è potuto tornare in Italia dove anche un nuovo tampone ha confermato la guarigione. Elmas può quindi tornare in squadra. Restano positivi al Covid nel Napoli Osimhen, Lozano, Malcuit, Mario Rui e il tecnico Spalletti. (ANSA).