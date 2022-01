Covid: due morti per il virus a Pozzuoli

(ANSA) - POZZUOLI, 05 GEN - Il virus provoca altre due vittime a Pozzuoli nelle ultime 24 ore. Il totale dei decessi per coronavirus dall'inizio dell'epidemia, come ha informato dalla sua pagina Facebook il sindaco, Vincenzo Figliolia, sale in città a 108. Nel contempo cresce anche la curva dei contagi che dai dati registrati nell'ultima giornata dall'Asl Napoli 2 Nord sono stati 168 positivi a fronte di 1434 tamponi analizzati. Il numero totale delle persone colpite dal virus a Pozzuoli, da inizio epidemia, è 9139. Superano quota duemila i contagiati, al momento, pari a 2003. In discesa la percentuale dei contagi che nelle ultime 24 ore scende a circa il 12%. Buone notizie sul fronte delle guarigioni. Dopo due giorni di pausa, ieri si sono registrati 79 persone tornate negative che portano il totale dei guariti a 7028. (ANSA).