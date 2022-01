Calcio: Napoli decimato, a Torino in 19 di cui 4 Primavera

(ANSA) - NAPOLI, 05 GEN - Il Napoli affronterà domani sera la Juventus con gli uomini contati. La formazione che Marco Domenichini, allenatore in seconda (Spalletti è bloccato dal Covid) manderà in campo è scontata: Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam, Demme, Lobotka, Politano, Zielinski, Insigne, Mertens. Tra Covid, infortuni, Coppa d'Africa, squalifiche, cessioni (Manolas) e arrivi ritardati (Tuanzebe), la rosa a disposizione si è ridotta all'osso. Da Capodichino in serata sono partiti 19 calciatori, quattro dei quali (il portiere Idasiak, i difensori Costanzo e Spedalieri e il centrocampista Vergara) presi in prestito dalla formazione Primavera.

Tra i quattro destinati alla panchina che rimangono e che fanno già parte della rosa dei 'titolari', il portiere Marfella non ha mai giocato in serie A, l'esterno di difesa Zanoli ha soltanto debuttato per qualche minuto, Elmas fino a due giorni fa era positivo al Covid e bloccato in Macedonia e Petagna in settimana è rimasto fermo e isolato in casa per tre giorni perché venuto in contatto con un positivo.

A Domenichini mancheranno Koulibaly, Anguissa e Ounas impegnati con le rispettive Nazionali in Coppa d'Africa, Mario Rui (squalificato e positivo al Covid), Osimhen (infortunato e positivo al Covid), Ruiz (infortunato), Meret, Malcuit e Lozano (positivi al Covid). (ANSA).