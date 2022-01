++ Asl,'Napoli può partire ma club controlli chi ha green pass'

(ANSA) - NAPOLI, 05 GEN - Il Napoli dovrà "attenersi scrupolosamente al massimo rispetto delle norme di contenimento e riduzione del rischio". E' quanto ordinato dall'Asl Napoli 1 che ha concluso il controllo epidemiologico con il Dipartimento di prevenzione sul club azzurro. I giocatori che sono quindi con terza dose o seconda iniettata da meno di quattro mesi oggi possono partire per Torino per il match di domani contro la Juventus, chi non ha questa card dovrà stare in quarantena.

Ovviamente chi è positivo al virus è sottoposto ad isolamento.

(ANSA).