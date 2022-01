Cinema: Capri Hollywood, vincono film Campion e Sorrentino

(ANSA) - NAPOLI, 03 GEN - Miglior film 'The Power of the dog' di Jane Campion, miglior regista Paolo Sorrentino per 'E' stata la mano di Dio': sono stati resi noti i vincitori di 'Capri, Hollywwod edizione 26, 'The International film festival' fondato e prodotto da Pascal Vicedomini. I migliori attori sono Peter Dinklage (Cyrano) Lady Gaga (House of Gucci) che è anche 'attrice italo americana dell'anno'. 'E' stata la mano di Dio' è anche miglior film e Sorrentino il miglior regista europeo, per un totale di sei premi che includono quelli per gli attori Toni Servillo e Teresa Saponangelo e Filippo Scotti. Tre i riconoscimenti per 'Cyrano' di Joe Wright che vince anche nella categoria 'Best Makeup and Hairstyling' con Alessandro Bertolazzi, Sian Miller, Laura Solari e 'Best Costume Design' con Massimo Cantini Parrini. Al 'miglior film' della Campion va un secondo premio, Best Cinematography ad Ari Werner. Due i premi anche per 'Belfast': per il migliore attore non protagonista Jamie Dornan e per la sceneggiatura originale di Kenneth Branagh, così come per 'West Side story' della Disney con migliore attrice non protagonista Ariana Debose e miglior cast. 'The Lost Daughter' vince per la miglior sceneggiatura non originale a Maggie Gyllenhaal, per l' animazione 'Luca' della Pixar, per i Documentari 'Ennio' di Giuseppe Tornatore.

Tre gli Award a 'Spider-man' (suono, mixing, effetti visivi); due a 'Dune' (Best Film Editing a John Walker e Best Original Score a Hans Zimmer). Miglior canzone è "No Time To Die" (Billie Eillish and Finneas), Best Production Design a 'The French Dispatch' (Rena DeAngelo & Adam Stockhausen). 'Capri Producers of The Year Award' 2021 per 'Licorice Pizza' (Paul Thomas Anderson, Sara Murphy, Adam Somner), 'Capri King of Comedy' è Andrew Garfield (Tick, Tick..Boom). Attori europei dell'anno sono Ed Westwick e Sadie Frost. Capri, Hollywood è sostenuto dalla Dg Cinema del MiC, Regione Campania con Intesa San Paolo, Pegaso, e sponsor privati, il patrocinio dell' Assemblea Parlamentare del Mediterraneo e Croce Rossa italiana.

La chiusura del festival al Teatro San Carlo. (ANSA).