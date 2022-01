Vaccini: lunghe file nei due centri vaccinali aperti a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 02 GEN - Molte centinaia di persone sono stamattina in coda a Napoli alla Mostra d'oltremare e alla Fagianeria di Capodimonte per sottoporsi al vaccino contro il Covid. Le code sono molto lunghe come all'inizio della campagna vaccinale. L'elevato afflusso viene "ben apprezzato" all'Asl Napoli 1 come viene riferito all'ANSA per far fronte alla quarta ondata.

I provvedimenti del governo spingono molti napoletani a fare la terza dose o ad altri a entrare nel giro dei vaccinati. I due hub di Napoli restano aperti oggi dalle 9 fino alle 18 di stasera come unici due punti vaccinali, visto che la domenica restano chiusi invece i distretti Asl nei diversi quartieri che riaprono da domani mattina. (ANSA).