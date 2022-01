Motociclista salvato dal Soccorso Alpino

(ANSA) - NAPOLI, 02 GEN - Un motociclista rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto stamattina tra i Comuni di Roccarainola (Napoli) e Arpaia (Benevento) è stato portato in salvo dal Soccorso Alpino e Speleologico della Campania.

L' uomo faceva parte di un gruppo di motociclisti partiti da Baiano (Avellino) per una escursione ed ha perso, insieme agli altri, l'orientamento a causa della nebbia, sbagliando strada e restando poi vittima di un incidente Le squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico sono intervenute insieme al 118 ed hanno raggiunto l'infortunato, stabilizzandolo per consentirgli di essere trasportato in barella, poi lo hanno portato a spalla fino all' ambulanza (ANSA).