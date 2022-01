'Marciapiedi Stazione Napoli un dormitorio', denuncia Lisipo

(ANSA) - NAPOLI, 02 GEN - Il marciapiedi della Stazione centrale di Napoli "è di fatto il dormitorio a cielo aperto di tantissimi senza tetto che, avvolti in apposite coperte, vi passano la notte". Lo denuncia il Lisipo, Libero sindacato di Polizia, che evidenzia come questo sia "lo scenario che tutte le mattine rilevano i viaggiatori che si recano in stazione per prendere il treno che li porta nelle destinazioni ove sono diretti per svariati motivi". Si tratta di un "dramma" che è comunque "presente anche in altre località d'Italia". Il segretario generale del Lisipo, Antonio de Lieto, dice che "i più deboli, i più fragili, dovrebbero essere sempre all'attenzione dei servizi sociali dei Comuni, ma appare chiaro che non sempre è così o non è affatto così. Gli ultimi non hanno voce, danno persino fastidio a certi "benpensanti". Purtroppo - prosegue de Lieto - queste tristi situazioni sono visibili in ogni dove del nostro Paese ed al riguardo c'è da chiedersi: cosa hanno fatto i sindaci e, perché no, cosa hanno fatto i prefetti? Di fronte a situazioni atmosferiche avverse, cosa hanno fatto i Comuni per i senzatetto, cosa hanno fatto le Istituzioni per questi essere umani? Molte volte chi ha più bisogno è il meno capace a chiedere aiuto, ma devono essere le Istituzioni, in primo luogo il Comune, attraverso i suoi servizi sociali, ad avvicinare i tanti in condizioni di disagio estremo che cercano di sopravvivere, dormendo sopra un marciapiede, una panchina o in altro angolo della città. Si garantisce alla massa di migranti l'essenziale per il pagamento di servizi destinati a questi ospiti, ma per i tanti "clochard", troppe volte, senza volto e senza nome, non c'è nulla, né la paghetta giornaliera, né un tetto sulla testa, né la scheda telefonica".

"C'è da chiedersi: è giusto tutto questo? Il LI.SI.PO. - conclude de Lieto - chiede al Governo Draghi di estendere agli Italiani, in condizioni di estremo disagio, lo stesso trattamento riservato ai tanti stranieri che vivono nel nostro Paese, molti dei quali in attesa di essere regolarizzati".

(ANSA).