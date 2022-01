Covid: a Pozzuoli curva del contagio in ascesa, tocca il 20%

(ANSA) - POZZUOLI, 02 GEN - Negli ultimi due giorni a Pozzuoli sono stati registrati 542 casi positivi a fronte di 2991 tamponi analizzati. Si attesta su 8688 il numero totale delle persone colpite dal virus in città dall'inizio della pandemia. La percentuale di cittadini colpiti dal contagio nelle ultime 48 ore sfiora il 20%, la più alta mai registrata a Pozzuoli, superiore anche ai periodi critici del confinamento.

Nelle stesse giornate di fine ed inizio anno, come informa nel periodico bollettino sulla pagina Faceboock il sindaco, Vincenzo Figliolia, si registrano 35 le guarigioni che porta il totale dei guariti 6949. In città al momento sono 1633 le persone positive. Nonostante le giornate di festa i punti tampone presenti sul territorio comunale, presso l'ospedale civile di località La Schiana e Monterusciello, presso il palazzetto dello sport 'Alfonso Trincone', sono meta di cittadini per i controlli. Situazione critica si registra anche negli altri comuni flegrei dove il tasso di positività è in costante crescita. (ANSA).