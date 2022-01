Carceri: detenuto sucida a Salerno

(ANSA) - NAPOLI, 01 GEN - "Un detenuto albanese di 29 anni, condannato con sentenza definitiva e fine pena nel 2023, si è ucciso questa notte nel carcere di Salerno, impiccandosi.

Ne ha dato notizia Emilio Fattorello, segretario per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE), "Era da poco passata la mezzanotte - afferma il SAPPE - quando il personale di Polizia Penitenziaria in servizio durante un giro di controllo ha rinvenuto il corpo del detenuto impiccato alle inferriate della finestra della cella. Ogni tentativo di rianimazione è stato vano. Il suicida era da solo nella cella e ciò ha facilitato il suo insano gesto. L' evento ha lasciato tutti sgomenti sia il personale di Polizia che i detenuti,.

L' ennesimo suicidio di un detenuto in carcere -. conclude il sindacato degli agenti di Polizia penitenziaria - dimostra come i problemi sociali e umani permangono, nei penitenziari, al di là del calo delle presenze". (ANSA).