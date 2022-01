Botti:fuochi entrano in casa,incendio in appartamento Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 01 GEN - Due incendi nella notte tra Napoli e provincia provocati verosimilmente dal fuoco dei botti. Verso l'una i Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti nel quartiere Mercato a via padre Ludovico da Casoria per un incendio in un appartamento al quarto piano. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme.

L'incendio ha interessato una sola stanza. Nell'appartamento un uomo del '55 rimasto incolume e visitato dal personale sanitario. Dai primi accertamenti pare che le cause dell'incendio siano dovute ad un fuoco pirotecnico entrato all'interno della stanza da una finestra lasciata aperta.

L'appartamento è stato dichiarato inagibile.

A San Giorgio a Cremano, poco dopo la mezzanotte, i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti a via Tufarelli. anche qui per un incendio. Le fiamme, per cause ancora in corso di accertamento, hanno completamente distrutto il gazebo di un ristorante. Sul posto i Vigili del Fuoco.

L'incendio ha provocato l'annerimento dello stabile sovrastante danneggiando la parte esterna dell'appartamento al primo piano e le inferriate del balcone. Nessun danno strutturale per il palazzo che è agibile. Indagini in corso (ANSA).