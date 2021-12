Piantato a Napoli un ulivo per Maikol,vittima innocente clan

(ANSA) - NAPOLI, 31 DIC - E' stato ripiantato nel quartiere di Forcella, a Napoli, davanti al Teatro Trianon, un ulivo in memoria di Maikol, Giuseppe Russo, un venditore ambulante e padre di famiglia, vittima innocente della camorra, ucciso il 31 dicembre di sette anni, per i colpi di pistola esplosi durante una 'stesa', raid di gruppi di giovani gang che sparano all'impazzata per intimidire.

"Chiedo giustizia per lui - ha detto il padre, Antonio Russo - finché sarò vivo".

"Abbiamo piantato nuovamente un ulivo qui a piazza Calenda, dopo che il precedente - spiega Francesco Emilio Borrelli, presidente della commissione Agricoltura della Regione Campania, nel corso dell'iniziativa organizzata insieme all'associazione Commercianti a Forcella - fu vandalizzato e gettato nelle mura antiche della città. Maikol non era un camorrista ma semplicemente un venditore ambulante, come ricordarono i suoi familiari ed amici l'indomani della tragedia. Oggi, a sette anni distanza, il caso è stato riaperto e noi siamo qui a chiedere giustizia per lui e per tutte le vittime innocenti di camorra.

Noi continueremo in questa ricerca di verità al fianco della famiglia perché siamo e saremo sempre dalla parte delle vittime innocenti mentre, purtroppo, si continua a dare troppo spazio e attenzione ai criminali e ai carnefici. Ai murales della camorra rispondiamo con l'ulivo della Pace. Mi auguro, infine, che venga mantenuta la promessa formulata allora dall'Amministrazione comunale di un loculo per Maikol. Sarebbe davvero una bella testimonianza a sostegno della sua famiglia, che sta soffrendo in attesa che sia fatta giustizia, e un forte segnale di riscatto per tutte le vittime innocenti e per un quartiere martoriato da crimini, fatti di sangue e camorra", ha aggiunto Borrelli. (ANSA).