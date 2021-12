Covid: focolaio in centro anziani ad Avellino, 13 positivi

(ANSA) - AVELLINO, 31 DIC - Un "focolaio" di Covid 19 è stato registrato al Centro Althea, una struttura residenziale per anziani di Avellino. Risultati positivi al virus tredici persone: tre operatori socio-sanitari, un dipendente amministrativo e dieci ospiti. Il direttore sanitario della struttura, Antonello Cerrato, insieme alla Asl, ha disposto l'attuazione dei protocolli previsti per monitorare la situazione e la effettuazione di tamponi ogni 48 ore.

Quattro anziani ospiti della struttura che si trova nel quartiere San Tommaso, al centro della città, sono stati ricoverati precauzionalmente in ospedale. La direzione sanitaria ha anche sospeso le visite di parenti e famiglie degli ospiti.

Gli ultimi dati sui contagi in provincia di Avellino, consegnati nella giornata di ieri, restituiscono 974 positivi su 3.674 tamponi effettuati con picchi ad Avellino (103), Ariano Irpino (67) e Grottaminarda (40). (ANSA).