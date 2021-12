Capodanno: a Napoli prezzo vongole da record, 50 euro al chilo

(ANSA) - NAPOLI, 31 DIC - Costi record per le vongole del cenone di Capodanno a Napoli e provincia. Tra i 45 ed i 50 euro al chilo la quotazione nelle pescherie affollate fino all'ultimo. Molti hanno ripiegato sui più economici lupini, a 10 euro al chilo. Per il resto si oscilla tra i 20 euro dei polipi ed i 25-30 del 'capitone'. Tra i più venduti anche spigole, orate, calamari. Il rincaro dei prezzi rispetto allo scorso anno è stato giustificato da diversi esercenti con l'aumento delle materie prime, come l'energia. (ANSA).