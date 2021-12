Botti: sequestri per 2 tonnellate della Guardia di Finanza

(ANSA) - NAPOLI, 31 DIC - La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato oltre due tonnellateidi fuochi pirotecnici e denunciato sei persone tra Napoli e provincia in distinte operazioni di controllo.

Il sequestro più rilevante è avvenuto a Casandrino, dove sono stati scopertit 244 artifici pirotecnici, per un totale di 1,7 tonnellate, con massa attiva pari a 258 kg.

Una pattuglia di finanzieri ha notato un uomo che riponeva nel bagagliaio della propria auto alcuni cartoni prelevati da un furgone parcheggiato in un'area di sosta..

Sul veicolo c' erano cartoni in cui erano stipati artifici pirotecnici appartenenti alle categorie F2 e F3.

Sul mezzo rimasto nel parcheggio, è stato trovato ulteriore materiale pirotecnico appartenente alle categorie "F2-F3-F4".

Altrei sequestri sono stati eseguiti a Cardito, Ercolano, Torre del Greco, ed a Napoli, in piazza Mercaro. (ANSA).