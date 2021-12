Botti: Gdf sequestra 700 chili nel Casertano

(ANSA) - NAPOLI, 31 DIC - Oltre 700 chili di fuochi pirotecnici sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in tre distinti controlli nel Casertano avvenuti i due esercizi commerciali ed in un garage. In azione i finanzieri delle Compagnie di Mondragone e Capua e della Tenenza di Sessa Aurunca. Tra i botti sequestrati c'erano cipolle, petardi, bengala, razzi e fontane luminose in batteria, tutti privi dei requisiti minimi di sicurezza.

In particolare nel garage di un condominio al centro di Santa Maria Capua Vetere, i militari delle fiamme gialle hanno scoperto quasi 150mila botti di fabbricazione artigianale contenenti 125 chili circa di polvere da sparo, che avrebbero fruttato al dettaglio 60mila euro; i due titolari sono stati denunciati per i reati di detenzione illecita di materiale esplodente. In due negozi di San Tammaro e Vitulazio i finanzieri hanno inoltre scoperto e sequestrato circa 50.000 articoli di vario genere privi del numero dell'Ente garante della conformità, del nome del produttore-importatore, dell'indicazione del responsabile europeo, del numero di lotto, della scadenza, nonché delle istruzioni ed indicazioni obbligatorie in lingua italiana; i titolari dei due negozi sono stati segnalati alla Camera di commercio. (ANSA).