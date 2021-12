Covid: Osimhen positivo, quarantena e rinvio rientro a Napoli

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Victor Osimhen e' risultato positivo al Covid e ha rinviato il suo rientro in Italia e la prevista visita di controllo dopo l'infortunio con fratture multiple al volto. A darne notizia è il Napoli sui suoi profili social.

L'attaccante della Nigeria, in vacanza a casa, è risultato positivo al tampone effettuato prima della partenza; è asintomatico, e le autorità locali hanno disposto la quarantena.

Il check up, informa il Napoli, e' rinviato a dopo la negativizzazione. Resta in sospeso a questo punto la partecipazione del giocatore alla Coppa d'Africa, per la quale si sarebbe dovuto aggregare alla sua nazionale il 3 gennaio (ANSA).