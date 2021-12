Covid: Napoli; anche Elmas positivo

(ANSA) - NAPOLI, 30 DIC - Eljif Elmas è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Macedonia nella serata di ieri prima del suo rientro in Italia.

Lo annuncia ufficialmente il Napoli che ha già positivi Osimehn e Lozano. Elmas, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio.

(ANSA).