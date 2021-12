Questore Napoli, denunciare sempre qualsiasi reato

(ANSA) - NAPOLI, 29 DIC - Sono aumentati i furti (+14,68%, 55.872 reati), le lesioni dolose (+6,99%). Soprattutto, rispetto al 2020, sono aumentate le violenze sessuali, domestiche: ben 193 casi con +29,53%. Un dato, questo, che come sottolineato dal questore di Napoli, Alessandro Giuliano, nella conferenza stampa di fine anno, non deve essere interpretato in chiave negativa ma positiva "perchè vuole dire che le denunce aumentano e che le vittime hanno più fiducia nelle istituzioni".

Nel report dei reati, calano le rapine (-6,09%) e anche i reati relativi agli stupefacenti (-8,54) .Ben 91 i Daspo scattati per i casi di violenza domestica. "Certe volte questi reati non vengono nemmeno percepiti come tali, ecco perché andiamo nelle scuole, ne parliamo, proviamo ad oltrepassare le barriere culturali". A chi gli chiede se questo tipo di reato sia diventato una emergenza, Giuliano risponde "lo è sempre stata".

Violenze che spesso non vengono alla luce "per paura, per dipendenza economica della vittima" ma si sono "fatti passi in avanti, dal punto di vista legislativo come della professionalità degli operatori di polizia".

Infine l'appello ai cittadini: "Chiediamo, anche a costo di vedere la cifra dei numero dei reati salire, di denunciare, denunciare qualsiasi reato, sempre, anche la condotta del parcheggiatore abusivo - ha sottolineato - I cittadini giustamente si aspettano il nostro impegno ma noi chiediamo di denunciare tutto e di non accettare alcuna illegalità". Tenendo conto che "al di là dei reati che vengono percepiti il problema più grande di questo territorio è la camorra, che talvolta si manifesta in modo non percepibile nella strada ma entrando nella pubblica amministrazione, nelle imprese compiacenti, avvalendosi di professionisti, ma è il maggiore vulnus". (ANSA).