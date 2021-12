Napoli: controlli di Nas e Asl in ristoranti "all you can eat"

(ANSA) - NAPOLI, 29 DIC - Controlli straordinari dell'Asl e del Nas di Napoli in dodici ristoranti "all you can eat" nel quartiere Vomero in vista di Capodanno dove sono stati sequestrati centinaia di chilogrammi di alimenti, in particolare pesce, mal conservati.

Uno dei ristoranti è stato chiuso a causa delle gravi carenze igienico sanitarie riscontrate mentre gli altri sono stati sanzionati in quanto trovati in possesso di parecchi chilogrammi di carne e pesce privi di tracciabilità. In un ristorante è stata posta sotto sequestro l'intera filiera del confezionamento del sushi in quanto la produzione andava avanti malgrado l'abbattitore fosse fuori uso.

Molte sono state le prescrizioni emesse dal Nas dopo avere riscontrato scarsa igiene anche nei locali dove il personale indossa le divise da lavoro.

I militari - una quindicina in tutto, coordinati dal tenente colonnello Alessandro Cisternino e affiancanti da personale dell'Asl - hanno prelevato dei campioni degli alimenti che saranno sottoposti ad analisi. (ANSA).