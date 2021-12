Vaccini: sindaco Pozzuoli, in ospedale solo chi è prenotato

(ANSA) - NAPOLI, 28 DIC - "Da domani chi non ha la prenotazione per effettuare il tampone molecolare non si rechi all'ospedale Santa Maria delle Grazie perché non sarà accettato.

Negli ultimi giorni si sono create delle file incredibili all'esterno dell'ospedale che hanno causato paralisi e rallentamenti sulla viabilità cittadina, rischi per la pubblica incolumità e difficoltà di accesso all'ospedale, soprattutto per le ambulanze". Lo afferma il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia che ha preso la decisione in considerazione delle lunghe file di auto che si stanno creando all'esterno del Santa Maria delle Grazie e che stanno causando delle inevitabili ripercussioni sul traffico in tutta la zona, fino all'ingresso della Tangenziale e ad Arco Felice, oltre che problemi di accesso all'ospedale.

"Ci saranno i vigili urbani a controllare e chi non ha la prenotazione sarà rimandato a casa. Capisco la preoccupazione e l'ansia per il covid - spiega - ma dobbiamo avere tutti un po' di buon senso e fare le cose con ordine. Oltretutto da domani pomeriggio sarà riattivato anche il casello tampone nel parcheggio del Palazzetto dello Sport di Monterusciello e questo dovrebbe facilitare la somministrazione dei test a tutti quelli che ne hanno bisogno e diluire l'intasamento che si sta creando in località La Schiana e nelle zone circostanti. In ogni caso occorrerà sempre la prenotazione per l'effettuazione del tampone". (ANSA).