Falsifica green pass, banconote e documenti: arrestato

C'erano anche Green pass falsificati, pronti per la stampa, nel computer di un 26enne di Gragnano (Napoli), arrestato dai carabinieri per uso e fabbricazione di banconote e documenti contraffatti. Nella sua abitazione i militari hanno trovato 39 carte di identità false, 44 banconote da 20 euro contraffatte, 4500 euro in contante di vario taglio la cui origine non è stata chiarita, 15 carte di pagamento intestate ad altre persone, un computer e una stampante utilizzata per riprodurre le banconote.



Analizzando l'hard disk del pc del 26enne, gli investigatori hanno trovato una cartella con il nome "green pass rubati", all'interno della quale vi erano alcune matrici utilizzate per falsificare le certificazioni verdi. Alcune erano pronte per essere stampate e riportavano già i dati anagrafici di altre persone, inconsapevoli dell'utilizzo dei loro dati sensibili. Il giovane è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.