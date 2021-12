Calcio: Coppa d'Africa; Nigeria convoca Osimhen e Ola Aina

(ANSA) - NAPOLI, 25 DIC - L'attaccante del Napoli Victor Osimhen e il difensore del Torino Olaoluwa Aina sono tra i convocati del ct della Nigeria, Augustine Eguavoen, per la Coppa d'Africa al via il prossimo 9 gennaio in Camerun. Sono 28 i nomi contenuti nella lista da poco diramata dalla federazione nigeriana.

La Nigeria è in un girone che comprende l'Egitto, il Sudan e la debuttante Guinea Bissau, con la gara d'esordio delle Super Aquile prevista per l'11 gennaio contro i Faraoni di Momo Salah.

Giorni fa, Osimhen aveva auspicato la convocazione in un tweet nel giorno stesso del suo ritorno agli allenamenti in campo con la sua nuova mascherina che protegge il volto dopo le fratture subite nell'incidente di gioco con l'interista Milan Skriniar.

(ANSA).