Da maestri S.Gregorio Armeno un pastore al sindaco Manfredi

(ANSA) - NAPOLI, 24 DIC - L'associazione Botteghe San Gregorio Armeno ha consegnato al sindaco Gaetano Manfredi un pastore a lui dedicato, realizzato dal maestro Salvatore Gambardella "come buon auspicio per il neo sindaco, tutta la Giunta, i consiglieri e naturalmente a tutti i napoletani nel mondo".

Alla consegna erano presenti l'architetto Gabriele Casillo, presidente dell'associazione che raduna i Maestri Presepiali, Roberto Pagnotta delegato Assoturismo Confesercenti Campania, in rappresentanza di Vincenzo Schiavo, presidente Confesercenti Campania e neo vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno. (ANSA).