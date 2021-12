Napoli: Manfredi, sfida 2022 è città più pulita

(ANSA) - NAPOLI, 23 DIC - ''La sfida del 2022 è avere una città più pulita, più verde, più ordinata ma ci dovete dare il tempo di poter lavorare e organizzare i servizi che oggi purtroppo non sono ancora soddisfacenti come vorremmo''. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in vista del nuovo anno che si avvicina. E rispetto alla situazione dei rifiuti in città, il sindaco ha riferito di avere avuto diverse segnalazioni e lamentele: ''Ho fatto un giro, ci sono situazioni difficili, la città va pulita meglio. In Asia abbiamo bisogno di più forza lavoro e di più organizzazione ma in questi giorni ci sono anche problemi diversi che stanno emergendo legati a conflitti sindacali e questioni interne che non consentono di avere un pieno espletamento del servizio, ma spero che nel giro di poche settimane riusciremo ad avere i primi segnali positivi''. (ANSA).