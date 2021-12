Napoli: doni a bimbi grazie a 'Giocattolo sospeso'

(ANSA) - NAPOLI, 23 DIC - Nel cortile di Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, oggi Babbo Natale accompagnato dagli elfi ha consegnato doni ad alcuni bambini della città. La festa è stata possibile grazie dell'iniziativa 'Un giocattolo sospeso' promosso dall'Amministrazione comunale che vede il coinvolgimento di alcuni negozi di giocattoli che hanno aderito e attraverso la partecipazione dell'Associazione Giovani Cattolici (Asso.Gio.Ca.).

''Napoli è una città solidale che nella sua storia ha sempre aiutato tutti e questa è una forza che dobbiamo mettere in campo favorendo l'incontro tra chi ha di più e chi ha di meno - ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi - dobbiamo lavorare con grande umiltà, senza protagonismi, facendo squadra perchè Napoli ha bisogno non di personalismi ma di squadra''. Il primo cittadino ha ringraziato tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione dell'iniziativa che ha consentito ad alcuni bambini delle Educative territoriali di poter ricevere dei giocattoli in dono. Ma non solo. I bambini hanno ricevuto dal sindaco anche la medaglietta della città. Alla festa hanno partecipato anche il vicesindaco, Mia Filippone, e gli assessori Chiara Marciani e Luca Trapanese. (ANSA).